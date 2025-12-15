«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока

«Уизардс» не спешат с возвращением Алекса Сарра.

Главный тренер «Вашингтона » Брайан Киф прокомментировал ход восстановления центрового Алекса Сарра , который пропустил уже шесть матчей из‑за травмы приводящей мышцы бедра.

20-летний баскетболист пока не приступил к командным тренировкам на площадке, что делает его скорое возвращение маловероятным. Клуб придерживается консервативной стратегии, ставя во главу угла долгосрочное здоровье баскетболиста.

В текущем сезоне Сарр сыграл 16 матчей, набирая в среднем 19,1 очка, 8,5 подбора и 3,3 передачи за 30 минут на паркете.