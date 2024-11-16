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NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Вандалс»

Сегодня университет Бригама Янга встретился с университетом Айдахо.

Российский разыгрывающий Егор Демин проведет четвертый официальный матч в NCAA.

NCAA

Университет Бригама Янга – Университет Айдахо

16 ноября. 23.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoNCAA
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
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