  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
1

Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»

Дариус Гарленд: Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание.

Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд высказался после поражения в овертайме от «Шарлотт» (111:119) и назвал ключевые аспекты, над которыми команде нужно поработать.

«Подборы… больше разговаривать в защите. Все игроки должны помогать на щите и приходить на помощь нашим «большим».

Мы действительно пытаемся найти себя… пробуем много различных сочетаний на площадке. Но это все равно не оправдание. Ребята, выходящие на паркет, более чем способны побеждать», – заявил Гарлэнд.

В матче против «Хорнетс» 25-летний разыгрывающий стал самым результативным игроком в составе «Кавальерс»: 26 очков и 9 передач.

«Кливленд» смазал все 10 бросков в овертайме и проиграл «Шарлотт»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевое интервью Дариуса Гарлэнда
logoКливленд
logoШарлотт
logoДариус Гарлэнд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Донован Митчелл после проигрыша «Шарлотт»: «На месте болельщиков я бы тоже нас освистал»
сегодня, 12:03
Цифра дня: «Кливленд» не набрал ни очка в овертайме
сегодня, 11:20
«Кливленд» смазал все 10 бросков в овертайме и проиграл «Шарлотт»
сегодня, 07:45
Главные новости
НБА. «Бостон» сыграет с «Детройтом», «Денвер» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 16:49
«Милуоки» работает над серьезным усилением состава, чтобы удержать Янниса Адетокумбо
23 минуты назад
Пол Джордж: «Не думал, что так быстро окажусь «списанным», но это придало мне мотивации»
51 минуту назад
«Даллас» намерен сохранять конкурентоспособность до конца сезона
сегодня, 18:22
Единая лига ВТБ. «Пари НН» взял верх над «Автодором»
сегодня, 18:02Live
Кайл Кузма о поражении от «Бруклина»: «Мы уступили с разницей в 45 очков команде, которая сама стремится проиграть»
сегодня, 17:41
Дуэйн Уэйд: «В том, как Шэй Гилджес‑Александер зарабатывает фолы, нет ничего плохого»
сегодня, 17:18
«Юта» намерена сохранить Лаури Маркканена, несмотря на активный интерес к игроку
сегодня, 16:45
«Он стал единогласным MVP, когда Леброн был в расцвете сил». Пол Пирс считает Стефена Карри лучшим игроком поколения
сегодня, 16:26
Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
сегодня, 15:39
Ко всем новостям
Последние новости
Миленко Богичевич после поражения от «Пари НН»: «Чтобы удача оказалась на твоей стороне, иногда нужно ее заслужить»
8 минут назад
Экс-игрок «Автодора» Алекс Хэмилтон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико
41 минуту назад
Чемпионат Турции. «Каршияка» в гостях победила «Бююкчекмедже»
сегодня, 18:27
Кендрик Нанн подвернул голеностоп, его участие в матче с «Фенербахче» под вопросом
сегодня, 17:58
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» разгромило «Енисей»
сегодня, 17:47
Монте Моррис пропустит матч против «Валенсии»
сегодня, 17:03
Победное попадание Александра Платунова и данк Андрея Мартюка – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 15:55
Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
сегодня, 15:47Фото
Спортивный директор «Партизана» Жарко Паспаль: «Мы на связи с Кэмероном Пэйном, но чтобы завершить сделку, нам нужен тренер»
сегодня, 15:22
Джаред Батлер о промахе в дерби с «Партизаном»: «Эмоции взяли надо мной верх»
сегодня, 13:15