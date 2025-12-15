Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд высказался после поражения в овертайме от «Шарлотт» (111:119) и назвал ключевые аспекты, над которыми команде нужно поработать.
«Подборы… больше разговаривать в защите. Все игроки должны помогать на щите и приходить на помощь нашим «большим».
Мы действительно пытаемся найти себя… пробуем много различных сочетаний на площадке. Но это все равно не оправдание. Ребята, выходящие на паркет, более чем способны побеждать», – заявил Гарлэнд.
В матче против «Хорнетс» 25-летний разыгрывающий стал самым результативным игроком в составе «Кавальерс»: 26 очков и 9 передач.
«Кливленд» смазал все 10 бросков в овертайме и проиграл «Шарлотт»
