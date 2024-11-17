Егор Демин набрал 16 очков и сделал 7 результативных передач в 4-м победном матче в NCAA
«Кугарс» продолжают побеждать в NCAA.
Команда университета Бригама Янга взяла верх над Айдахо (95:71) и идет с результатом 4-0.
На счету Егора Демина 16 очков, 7 передач, 3 блок-шота и 3 перехвата при точных 5 из 8 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 3 из 3 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Frankie Vision в сети X
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