Егор Демин набрал 16 очков и сделал 7 результативных передач в 4-м победном матче в NCAA

«Кугарс» продолжают побеждать в NCAA.

Команда университета Бригама Янга взяла верх над Айдахо (95:71) и идет с результатом 4-0.

На счету Егора Демина 16 очков, 7 передач, 3 блок-шота и 3 перехвата при точных 5 из 8 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 3 из 3 со штрафной линии.