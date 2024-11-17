Егор Демин: «В BYU я повзрослел и стал мужчиной»

Егор Демин рассказал о персональном росте.

Разыгрывающий команды университета Бригама Янга набрал 16 очков и 7 передач в 4-м матче за команду.

«Начали матч недостаточно энергично. Но тренер нас взбодрил, и мы исправились во второй половине.

Много работаю над броском. В прошлом сезоне у меня были проблемы с этим. Усердная работа в команде приносит плоды.

Нашему составу предстоит еще много работы. Но мы становимся лучше с каждой тренировкой, постепенно.

Мой английский еще далек от идеального. Пока есть трудности в общении. Когда я приехал в Испанию, то не знал ни испанского, ни английского и очень переживал, как все будет. А потом все случилось само собой. Просто начал говорить все лучше и лучше. Нужно просто не бояться общаться.

Я могу говорить все, что захочу. Правда, мне стоит быть поаккуратнее.

Университет Бригама Янга помогает мне со всем этим. Я приехал сюда еще пацаном, боялся жизни и всего остального. Здесь я повзрослел и стал мужчиной», – признался Демин в послематчевом интервью.