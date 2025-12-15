Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 8 – 14 декабря в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА ) и Александр Платунов (МБА-МАИ), форвард Андрей Лопатин (УНИКС ), а также центровые Террелл Картер («Бетсити Парма») и Андрей Мартюк («Зенит»).