Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 8 – 14 декабря в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА) и Александр Платунов (МБА-МАИ), форвард Андрей Лопатин (УНИКС), а также центровые Террелл Картер («Бетсити Парма») и Андрей Мартюк («Зенит»).

Владимир Дёмин: «От Егора ждут стабильности во второй половине сезона»
11 минут назад
Крис Пол открыт к предложениям от разных команд – летом он рассматривал лишь клубы Западного побережья
55 минут назад
«Вашингтон» не спешит с возвращением Алекса Сарра, делая ставку на долгосрочное здоровье игрока
сегодня, 14:32
«Оклахома», «Хьюстон» и «Сан-Антонио» не будут претендовать на Янниса Адетокумбо (Марк Стейн)
сегодня, 14:17
Дариус Гарленд о кризисе «Кливленда»: «Мы действительно пытаемся найти себя, но это не оправдание»
сегодня, 14:01
Планы «Атланты» на дедлайн обменов зависят от состояния здоровья Кристапса Порзингиса
сегодня, 13:34
