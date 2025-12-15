Тримбл, Мартюк, Платунов, Лопатин и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ определила лучших игроков по итогам прошедшей игровой недели. По итогам матчей 8 – 14 декабря в символическую пятерку вошли разыгрывающие Мело Тримбл (ЦСКА) и Александр Платунов (МБА-МАИ), форвард Андрей Лопатин (УНИКС), а также центровые Террелл Картер («Бетсити Парма») и Андрей Мартюк («Зенит»).
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
