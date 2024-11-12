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Егор Демин признан новичком недели в конференции Big 12

Егор Демин получил первую индивидуальную награду в NCAA .

Конференция Big 12 назвала разыгрывающего университета Бригама Янга новичком недели. Он разделил этот приз с защитником Канзаса Зиком Майо.

Демин – первый баскетболист мужской команды «Кугарс», получивший еженедельную награду Big 12.

18-летний россиянин в среднем набирал 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата в двух победных для Бригама Янга матчах первой недели нового сезона NCAA.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: KSL Sports
logoNCAA
университет Бригама Янга
logoЕгор Демин
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