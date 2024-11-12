Егор Демин признан новичком недели в конференции Big 12
Егор Демин получил первую индивидуальную награду в NCAA .
Конференция Big 12 назвала разыгрывающего университета Бригама Янга новичком недели. Он разделил этот приз с защитником Канзаса Зиком Майо.
Демин – первый баскетболист мужской команды «Кугарс», получивший еженедельную награду Big 12.
18-летний россиянин в среднем набирал 19,0 очка, 9,0 передачи, 4,5 подбора и 2,0 перехвата в двух победных для Бригама Янга матчах первой недели нового сезона NCAA.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: KSL Sports
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