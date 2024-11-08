Костас Адетокумбо пропустит дерби с «Олимпиакосом» и еще два матча Евролиги

Костас Адетокумбо пока не готов помочь «Панатинаикосу».

Форвард пропустит сегодняшнее дерби с «Олимпиакосом » в рамках Евролиги из-за травмы колена.

Ожидается, что на следующей неделе, когда «Пао» предстоит сыграть с «Маккаби» и «Виртусом», грек также будет отсутствовать.

В афинском клубе считают, что в долгосрочной перспективе поводов для опасений относительно состояния здоровья Костаса нет.