Найджел Уильямс-Госс и Никола Милутинов пропустят матч Евролиги против «Милана»
Найджел Уильямс-Госс и Никола Милутинов не до конца восстановились от травм.
Разыгрывающий и центровой «Олимпиакоса» пропустят матч Евролиги с «Миланом» во вторник. При этом существует вероятность, что оба вернутся во второй на неделе игре турнира против «Анадолу Эфеса» в пятницу.
По словам главного тренера греков Георгиоса Барцокаса, идеальной датой возвращения Милутинова он видит 25 октября (встреча с «Баварией»), чтобы серб успел набрать форму во время тренировок.
Уильямс-Госс повредил бедро в матче против «Жальгириса» во втором раунде Евролиги, в то время как Милутинов не играет с начала сентября из-за растяжения связок голеностопного сустава второй степени.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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