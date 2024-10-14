Найджел Уильямс-Госс и Никола Милутинов пропустят матч Евролиги против «Милана»

Найджел Уильямс-Госс и Никола Милутинов не до конца восстановились от травм.

Разыгрывающий и центровой «Олимпиакоса» пропустят матч Евролиги с «Миланом» во вторник. При этом существует вероятность, что оба вернутся во второй на неделе игре турнира против «Анадолу Эфеса» в пятницу.

По словам главного тренера греков Георгиоса Барцокаса, идеальной датой возвращения Милутинова он видит 25 октября (встреча с «Баварией»), чтобы серб успел набрать форму во время тренировок.

Уильямс-Госс повредил бедро в матче против «Жальгириса» во втором раунде Евролиги, в то время как Милутинов не играет с начала сентября из-за растяжения связок голеностопного сустава второй степени.