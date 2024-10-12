Найджел Уильямс-Госс не смог доиграть матч с «Жальгирисом» из-за травмы бедра
Найджел Уильямс-Госс получил травму в матче Евролиги.
Разыгрывающий «Олимпиакоса» покинул площадку под занавес встречи с «Жальгирисом» (74:68) из-за проблем с бедром.
Уильямс-Госс набрал 9 очков, 3 результативные передачи и 3 подбора при 2 потерях за 14 с половиной минут.
По словам главного тренера греков Георгиоса Барцокаса, степень серьезности повреждения определится на днях после дополнительного обследования.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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