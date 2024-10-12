Найджел Уильямс-Госс не смог доиграть матч с «Жальгирисом» из-за травмы бедра

Найджел Уильямс-Госс получил травму в матче Евролиги.

Разыгрывающий «Олимпиакоса » покинул площадку под занавес встречи с «Жальгирисом » (74:68) из-за проблем с бедром.

Уильямс-Госс набрал 9 очков, 3 результативные передачи и 3 подбора при 2 потерях за 14 с половиной минут.

По словам главного тренера греков Георгиоса Барцокаса, степень серьезности повреждения определится на днях после дополнительного обследования.