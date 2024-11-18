Джонатан Мотли продолжит карьеру в G-лиге (Джейк Фишер)

Джонатан Мотли снова будет играть в США.

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, 29-летний американский форвард присоединился к G-лиге. Мотли начал сезон в «Хапоэле» из Тель-Авива , и стал центром скандала, когда попытался уйти из команды без согласования с руководством. В качестве возможных направлений движения карьеры игрока назывались «Црвена Звезда» и «Реал».

Форвард уехал в США ранее, в разгар безуспешных переговоров между стороной баскетболиста и владельцем «Хапоэля» Офером Яннаем. Последний собирался блокировать любые попытки Мотли найти работу в рамках лиг, связанных соглашениями по контрактам.