«Реал» находится в решающих стадиях переговоров по Исайе Кординье и Джонатану Мотли
«Реал» пытается укрепить состав.
С клубом связывают имена форварда Джонатана Мотли и защитника Исайи Кординье. По словам источников, испанский клуб предложил «Виртусу» 500 тысяч евро за трансфер Кординье, обговорил условия с агентством баскетболиста и ожидает окончательной отмашки от итальянской команды (Алессандро Луиджи Магги).
Джонатан Мотли пытается решить вопрос расторжения контракта с израильским «Хапоэлем». «Реал», предположительно, близок к подписанию форварда (Рамон Альварес де Мон).
Испанский клуб стартовал в новом сезоне Евролиги с результатом 3-5.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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