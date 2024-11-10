«Реал» находится в решающих стадиях переговоров по Исайе Кординье и Джонатану Мотли

«Реал» пытается укрепить состав.

С клубом связывают имена форварда Джонатана Мотли и защитника Исайи Кординье . По словам источников, испанский клуб предложил «Виртусу » 500 тысяч евро за трансфер Кординье, обговорил условия с агентством баскетболиста и ожидает окончательной отмашки от итальянской команды (Алессандро Луиджи Магги).

Джонатан Мотли пытается решить вопрос расторжения контракта с израильским «Хапоэлем». «Реал », предположительно, близок к подписанию форварда (Рамон Альварес де Мон).

Испанский клуб стартовал в новом сезоне Евролиги с результатом 3-5.