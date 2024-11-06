Джонатан Мотли покидает тель-авивский «Хапоэль»
Джонатан Мотли все-таки уходит из тель-авивского «Хапоэля».
Как сообщает BasketNews, американскому форварду (29 лет, 208 см) удалось договориться о расторжении контракта с израильским клубом.
Ранее СМИ писали о том, что Мотли нацелен на переход в «Црвену Звезду».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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