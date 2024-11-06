Джонатан Мотли покидает тель-авивский «Хапоэль»

Джонатан Мотли все-таки уходит из тель-авивского «Хапоэля».

Как сообщает BasketNews, американскому форварду (29 лет, 208 см) удалось договориться о расторжении контракта с израильским клубом.

Ранее СМИ писали о том, что Мотли нацелен на переход в «Црвену Звезду ».