Видео
0

30 очков Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию»

Дэмиан Лиллард стал самым результативным игроком матча «Бакс» – «Сиксерс».

На счету разыгрывающего – 30 очков, 9 подборов и 6 передач. Лиллард реализовал 9 из 19 бросков с игры, 6 из 12 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

Форвард Яннис Адетокумбо добавил 25 очков, 14 подборов и 7 передач при 8 из 11 с игры к статистической линейке команды.

«Милуоки» уверенно победил «Филадельфию» в выездной встрече со счетом 124:109. В матче не принимали участия Джоэл Эмбиид и Пол Джордж со стороны хозяев и Крис Миддлтон со стороны гостей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
logoМилуоки
logoФиладельфия
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoПол Джордж
logoДэмиан Лиллард
logoКрис Миддлтон
logoЯннис Адетокумбо
logoДжоэл Эмбиид
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
10216 октября, 09:05
Док Риверс: «Оставались в игре до конца, несмотря на все трудности»
429 апреля, 09:33
Превью фэнтези плей-офф НБА: лучшие и худшие в каждой команде, джокеры на любой вкус
1220 апреля, 14:50Фэнтези
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Пистонс» получили техническое замечание за 6 игроков на площадке
20 минут назадВидео
56 очков от Брэндона Ингрэма и Си Джей Макколлума решили исход матча «Нового Орлеана» против «Чикаго»
33 минуты назадВидео
Ламело Болл (34+8+11) помог «Шарлотт» обыграть «Хьюстон» (110:105)
257 минут назадВидео
НБА. 49 очков Дюрэнта и Била помогли «Финиксу» победить «Клипперс» в овертайме, «Голден Стэйт» разгромил «Портленд» в гостях и другие результаты
152сегодня, 05:05
Паоло Банкеро набрал 33 очка и 11 подборов и не совершил потерь в победном матче против «Майами»
1сегодня, 04:45Видео
Стиву Керру пришлось использовать тайм-аут, чтобы успокоить Дрэймонда Грина
10сегодня, 04:34Видео
Джеймс Уайзмен повредил икроножную мышцу
1сегодня, 04:22
Деджонте Мюррэй, скорее всего, сломал левую руку
5сегодня, 04:08Видео
Суперкубок России. Женщины. УГМК обыграл «Нику» и стал 4-кратным обладателем трофея
вчера, 21:11
Еврокубок. «Валенсия» в гостях обыграла «Тюрк Телеком», иерусалимский «Хапоэль» дома уступил «Клужу» и другие результаты
вчера, 20:46
Ко всем новостям
Последние новости
Зак Иди покинул площадку с 6 фолами после 15 минут в дебютном матче
6сегодня, 04:59
Мишель Бидл о дебюте Бронни Джеймса: «Если эта история не сфабрикована, то я не знаю, что означает это слово»
13вчера, 21:00
Миленко Богичевич: «Вернули в строй травмированных, это отразилось на качестве нашей игры»
вчера, 20:09
Кевин Хертер сыграет в первом матче сезона против «Миннесоты»
вчера, 19:41
Андреас Пистиолис о победе над «Автодором»: «За счет защиты добились перелома и контроля над игрой»
1вчера, 19:36
Михаил Беленицкий: «Ключом к победе над «Пармой» стала слаженная командная игра УНИКСа в нападении»
вчера, 17:56
Евгений Пашутин: «Трехочковые УНИКСа решили исход матча»
вчера, 17:52
Велимир Перасович: «Из-за неудачи с «Локо» частично утратили уверенность в себе»
2вчера, 17:48
Дэмиан Лиллард: «Люди знают, насколько я чертовски хорош»
7вчера, 17:43
Виктор Оладипо: «У «Майами» всегда есть шанс победить»
1вчера, 16:34