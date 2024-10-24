30 очков Дэмиана Лилларда помогли «Милуоки» обыграть «Филадельфию»
Дэмиан Лиллард стал самым результативным игроком матча «Бакс» – «Сиксерс».
На счету разыгрывающего – 30 очков, 9 подборов и 6 передач. Лиллард реализовал 9 из 19 бросков с игры, 6 из 12 трехочковых и 6 из 7 штрафных.
Форвард Яннис Адетокумбо добавил 25 очков, 14 подборов и 7 передач при 8 из 11 с игры к статистической линейке команды.
«Милуоки» уверенно победил «Филадельфию» в выездной встрече со счетом 124:109. В матче не принимали участия Джоэл Эмбиид и Пол Джордж со стороны хозяев и Крис Миддлтон со стороны гостей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube NBA
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