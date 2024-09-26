Ассистент генерального менеджера «Милуоки»: «Здоровые «Бакс» непобедимы»
Милт Ньютон высоко оценивает состав «Милуоки».
Ассистент генерального менеджера прокомментировал ожидания от ростера перед новым сезоном.
«Здоровый Дэйм Лиллард, у нас не было Янниса, так что здоровый Яннис Адетокумбо, и здоровый Крис Миддлтон в плей-офф. Мы еще такого не видели.
Я верю, когда это случится, мы будем непобедимой командой», – заявил Ньютон.
«Милуоки» вылетел из первого раунда плей-офф в прошлом сезоне, уступив «Индиане» (2-4). Яннис Адетокумбо пропустил всю серию, Дэмиан Лиллард отыграл 4 матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, «Милуоки Бакс»
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