Трой Уивер присоединится к фронт-офису «Вашингтона» в должности старшего советника

Теги переходы Детройт НБА Вашингтон Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден Эдриан Воджнаровски Трой Уивер Баскетбол

Трой Уивер завершает переговоры с «Уизардс».

Уивер присоединится к фронт-офису организации в качестве старшего советника.

Специалист провел четыре года на позиции генерального менеджера «Детройта» и был уволен в рамках общей перестройки управляющего состава клуба.

Уивер поможет «Вашингтону» подготовиться к драфту-2024 и межсезонью. Фронт-офис рассчитывает на его прямолинейный и острый подход к управлению командой, который поможет им принять сложные решения по составу и будущему клуба.

Уивер считается специалистом по оценке перспективных молодых игроков и их развитию благодаря работе в «Тандер» времен Кевина Дюрэнта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.

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3 комментария
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И что, он весь молодняк поднимет до уровня Кевина Дюрэнта, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена?
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вот это вашик банду собирает😎
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Шарлотт почему проморгали такого спеца)
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