Трой Уивер присоединится к фронт-офису «Вашингтона» в должности старшего советника
Трой Уивер завершает переговоры с «Уизардс».
Уивер присоединится к фронт-офису организации в качестве старшего советника.
Специалист провел четыре года на позиции генерального менеджера «Детройта» и был уволен в рамках общей перестройки управляющего состава клуба.
Уивер поможет «Вашингтону» подготовиться к драфту-2024 и межсезонью. Фронт-офис рассчитывает на его прямолинейный и острый подход к управлению командой, который поможет им принять сложные решения по составу и будущему клуба.
Уивер считается специалистом по оценке перспективных молодых игроков и их развитию благодаря работе в «Тандер» времен Кевина Дюрэнта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.