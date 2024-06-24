Трой Уивер присоединится к фронт-офису «Вашингтона» в должности старшего советника

Трой Уивер завершает переговоры с «Уизардс».

Уивер присоединится к фронт-офису организации в качестве старшего советника.

Специалист провел четыре года на позиции генерального менеджера « » и был уволен в рамках общей перестройки управляющего состава клуба.

Уивер поможет « » подготовиться к драфту-2024 и межсезонью. Фронт-офис рассчитывает на его прямолинейный и острый подход к управлению командой, который поможет им принять сложные решения по составу и будущему клуба.

Уивер считается специалистом по оценке перспективных молодых игроков и их развитию благодаря работе в «Тандер» времен Кевина Дюрэнта, Расселла Уэстбрука и Джеймса Хардена.