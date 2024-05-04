Паоло Банкеро, Франц Вагнер и Джейлен Саггс – третья тройка игроков до 23 лет, набравших 20 очков и более в матче плей-офф

Паоло Банкеро, Франц Вагнер и Джейлен Саггс набрали 75 очков на троих.

Баскетболисты «Мэджик» Банкеро (21 год, 27 очков), Вагнер (22, 26) и Саггс (22, 22) стали третьей тройкой игроков до 23 лет, набравших 20 и более очков в матче плей-офф.

Кроме них подобного результата добивались в составе «Оклахомы» Кевин Дюрант и Расселл Устбрук в сочетаниях с Джеймсом Харденом и с Сержем Ибакой.

«Орландо» одержал победу над «Кливлендом» (103:96) и сравнял счет в серии между клубами – 3-3.