Кендрик Перкинс об Энтони Эдвардсе: «Никогда не играл с подобным молодым игроком»

Кендрик Перкинс считает Энтони Эдвардса особенным.

Бывший центровой доходил до финала в составе «Оклахомы» в сезоне-2011/12.

«Я никогда не играл в команде с подобным молодым игроком. Не хочу проявить неуважение к , и . Но не с подобным лидером», – заявил Перкинс.

22-летний защитник Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата и стал ключевым игроком в победе «Миннесоты» над « » в первом матче серии плей-офф (120:95).