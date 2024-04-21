Кендрик Перкинс об Энтони Эдвардсе: «Никогда не играл с подобным молодым игроком»
Кендрик Перкинс считает Энтони Эдвардса особенным.
Бывший центровой доходил до финала НБА в составе «Оклахомы» в сезоне-2011/12.
«Я никогда не играл в команде с подобным молодым игроком. Не хочу проявить неуважение к Кевину Дюрэнту, Расселлу Уэстбруку и Джеймсу Хардену. Но не с подобным лидером», – заявил Перкинс.
22-летний защитник Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата и стал ключевым игроком в победе «Миннесоты» над «Финиксом» в первом матче серии плей-офф (120:95).