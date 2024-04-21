Кендрик Перкинс об Энтони Эдвардсе: «Никогда не играл с подобным молодым игроком»

Теги Кендрик Перкинс Миннесота Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук Оклахома-Сити Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Кендрик Перкинс считает Энтони Эдвардса особенным.

Бывший центровой доходил до финала НБА в составе «Оклахомы» в сезоне-2011/12.

«Я никогда не играл в команде с подобным молодым игроком. Не хочу проявить неуважение к Кевину Дюрэнту, Расселлу Уэстбруку и Джеймсу Хардену. Но не с подобным лидером», – заявил Перкинс.

22-летний защитник Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 9 подборов, 6 передач и 2 перехвата и стал ключевым игроком в победе «Миннесоты» над «Финиксом» в первом матче серии плей-офф (120:95).

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4 комментария
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Эдвардс вчера уничтожил Финикс !!!
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Ответ Swhat
Новый Майкл Джордан
Сын Джордана и Флеша)
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Новый Майкл Джордан
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