Далтон Кнехт обновил рекорд карьеры, набрав 27 очков в победном матче с «Пеликанс»
«Лейкерс» обыграли «Новый Орлеан» (104:99).
Новичок команды форвард Далтон Кнехт обновил рекорд карьеры в официальных матчах НБА, набрав 27 очков. Кроме этого, он сделал 7 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, в третий раз начав матч в стартовом составе. Форвард реализовал 10 из 17 бросков с игры, 5 из 10 из-за дуги и 2 из 2 со штрафной линии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BALLING HQ в сети X
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