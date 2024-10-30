Николас Лапровиттола выбыл до конца сезона из-за разрыва передней крестообразной связки
Николас Лапровиттола больше не сыграет в сезоне-2024/25.
Разыгрывающий «Барселоны» перенес операцию по поводу разрыва передней крестообразной связки правого колена и травмы наружного мениска. Испанский клуб подтвердил, что ожидаемый срок восстановления составит 10 месяцев.
Аргентинец травмировался 20 октября в матче испанской лиги ACB против «Басконии». В первых четырех матча нового сезона Евролиги Лапровиттола набирал в среднем 10,0 очка и 6,2 передачи.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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