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«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле, который получил серьезную травму

«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле.

Защитник, как ожидается, перенесет операцию и пропустит весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, полученного во время игры с .»Басконией».

В списке возможных целей испанского гранда Трэй Белл-Хэйнс, Ти Джей Шортс и Сильвен Франциско. Клуб также рассматривает варианты в местной лиге ACB.

Финансовые ограничения усложняют поиск замены Лапровиттоле.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
травмы
возможные переходы
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Николас Лапровиттола
Сильвен Франсиско
Трэй Белл-Хэйнс
Ти Джей Шортс
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