«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле, который получил серьезную травму
«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле.
Защитник, как ожидается, перенесет операцию и пропустит весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, полученного во время игры с .»Басконией».
В списке возможных целей испанского гранда Трэй Белл-Хэйнс, Ти Джей Шортс и Сильвен Франциско. Клуб также рассматривает варианты в местной лиге ACB.
Финансовые ограничения усложняют поиск замены Лапровиттоле.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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