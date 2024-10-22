«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле, который получил серьезную травму

«Барселона» ищет замену Николасу Лапровиттоле.

Защитник, как ожидается, перенесет операцию и пропустит весь сезон из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена, полученного во время игры с .»Басконией».

В списке возможных целей испанского гранда Трэй Белл-Хэйнс, Ти Джей Шортс и Сильвен Франциско. Клуб также рассматривает варианты в местной лиге ACB.

Финансовые ограничения усложняют поиск замены Лапровиттоле .