Чимези Мету не доиграл матч из-за травмы колена

Чимези Мету травмировал колено.

Тяжелый форвард «Барселоны» получил удар в левое колено в матче ACB против «Валенсии». Игрок покинул площадку и направился в раздевалку.

Инцидент произошел на второй минуте второй четверти, когда Мету боролся с Нэйтом Руверсом за подбор.