Николасу Лапровиттоле потребуется операция после разрыва крестообразной связки и травмы мениска

Николас Лапровиттола серьезно повредил правое колено.

34-летний аргентинский разыгрывающий «Барселоны» плохо приземлился после контакта с Тимоте Луваву-Кабарро в матче против «Басконии». Игрок покинул площадку с помощью партнеров по команде.

Защитнику диагностированы разрыв крестообразной связки и травма мениска. В ближайшие дни пройдет операция на колене. Сроки восстановления станут понятны после хирургического вмешательства.

Лапровиттола набирал 7,8 очка, 2,3 подбора и 5,3 передачи в матчах текущего чемпионата Испании.