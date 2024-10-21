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Николасу Лапровиттоле потребуется операция после разрыва крестообразной связки и травмы мениска

Николас Лапровиттола серьезно повредил правое колено.

34-летний аргентинский разыгрывающий «Барселоны» плохо приземлился после контакта с Тимоте Луваву-Кабарро в матче против «Басконии». Игрок покинул площадку с помощью партнеров по команде.

Защитнику диагностированы разрыв крестообразной связки и травма мениска. В ближайшие дни пройдет операция на колене. Сроки восстановления станут понятны после хирургического вмешательства.

Лапровиттола набирал 7,8 очка, 2,3 подбора и 5,3 передачи в матчах текущего чемпионата Испании.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Барселоны»
травмы
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logoчемпионат Испании
Николас Лапровиттола
logoТимоте Луваву-Кабарро
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