Управленцы клубов считают, что «Рокетс» могут в будущем выменять Янниса Адетокумбо (Стейн)

«Хьюстон» может стать новой командой Янниса Адетокумбо.

Инсайдер Марк Стейн написал об интересе «Рокетс» к звезде «Санз» Кевину Дюрэнту и различных комбинациях активов, которые техасский клуб мог бы предложить за форварда.

«Но похожие слухи начали распространяться среди конкурирующих команд и относительно потенциального приобретения «Хьюстоном » в будущем Янниса Адетокумбо », – сообщает журналист.

Считается, что греческая суперзвезда может запросить обмен у «Милуоки » на фоне неудачного выступления команды.