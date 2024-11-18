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Управленцы клубов считают, что «Рокетс» могут в будущем выменять Янниса Адетокумбо (Стейн)

«Хьюстон» может стать новой командой Янниса Адетокумбо.

Инсайдер Марк Стейн написал об интересе «Рокетс» к звезде «Санз» Кевину Дюрэнту и различных комбинациях активов, которые техасский клуб мог бы предложить за форварда.

«Но похожие слухи начали распространяться среди конкурирующих команд и относительно потенциального приобретения «Хьюстоном» в будущем Янниса Адетокумбо», – сообщает журналист.

Считается, что греческая суперзвезда может запросить обмен у «Милуоки» на фоне неудачного выступления команды.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
возможные переходы
logoХьюстон
logoМилуоки
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoЯннис Адетокумбо
Марк Стейн
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