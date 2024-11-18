Управленцы клубов считают, что «Рокетс» могут в будущем выменять Янниса Адетокумбо (Стейн)
«Хьюстон» может стать новой командой Янниса Адетокумбо.
Инсайдер Марк Стейн написал об интересе «Рокетс» к звезде «Санз» Кевину Дюрэнту и различных комбинациях активов, которые техасский клуб мог бы предложить за форварда.
«Но похожие слухи начали распространяться среди конкурирующих команд и относительно потенциального приобретения «Хьюстоном» в будущем Янниса Адетокумбо», – сообщает журналист.
Считается, что греческая суперзвезда может запросить обмен у «Милуоки» на фоне неудачного выступления команды.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Блог Марка Стейна
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости