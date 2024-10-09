Управленцы НБА считают, что Яннис Адетокумбо и Джимми Батлер являются кандидатами на следующий громкий обмен

В НБА ждут новых громких сделок с участием суперзвезд.

Управленцы НБА рассказали инсайдеру Марку Стейну, что считают Янниса Адетокумбо («Милуоки») и Джимми Батлера («Майами ») кандидатами на следующий громкий обмен.

У Батлера есть опция игрока на 53 миллиона долларов на сезон-25/26, он не смог договориться с флоридцами по поводу продления контракта. Неопределенность заставила «нескольких клубных менеджеров» назвать звезду «Хит» потенциальным кандидатом на переход.

По словам Стейна, имя Адетокумбо также упоминалось, хотя инсайдер НБА описал это скорее как «желание команд, надеющихся, что «Бакс» ослабнут до такой степени, что двукратный MVP в конечном итоге сам захочет уйти».

Адетокуммбо ранее подписал с «Милуоки » 3-летнее продление на 186 миллионов. На сезон-27/28 у грека будет опция игрока (62,8 миллиона).

Недавно звездный центровой Карл-Энтони Таунс был обменян из «Миннесоты» в «Нью-Йорк».