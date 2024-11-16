Джеймс Харден: «Вижу себя как первого в списке снайперов. Стеф не считается»
Джеймс Харден вышел на 2-е место по точным 3-очковым.
Защитник «Клипперс» сравнялся с членом Зала славы Рэем Алленом (2 973 попадания), они делят второе место в списке лучших снайперов НБА.
У лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» 3 782 точных 3-очковых.
«Вижу себя как первого в списке снайперов. Стеф не считается», – заявил Харден во время интервью Шэмсу Чарании до матча с «Хьюстоном» в пятницу.
«Это большое достижение. Рэй Рэй был великим снайпером. Он брал на себя и реализовывал важные броски. Теперь я тоже часть этого наследия», – заявил Джеймс после игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
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