Джеймс Харден сравнялся с Рэем Алленом по точным 3-очковым
Джеймс Харден вышел на 2-е место по точным 3-очковым.
Защитник «Клипперс» сравнялся с членом Зала славы Рэем Алленом, они делят второе место в списке лучших снайперов НБА.
Теперь у Хардена 2 973 попадания, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 779 перед игрой с «Мемфисом» в пятницу).
Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс», реализовав три попытки с дальней дистанции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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