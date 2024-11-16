1

Джеймс Харден сравнялся с Рэем Алленом по точным 3-очковым

Джеймс Харден вышел на 2-е место по точным 3-очковым.

Защитник «Клипперс» сравнялся с членом Зала славы Рэем Алленом, они делят второе место в списке лучших снайперов НБА.

Теперь у Хардена 2 973 попадания, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 779 перед игрой с «Мемфисом» в пятницу).

Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс», реализовав три попытки с дальней дистанции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoКлипперс
logoРэй Аллен
logoНБА
logoСтефен Карри
logoДжеймс Харден
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Клэй Томпсон шестым в истории НБА добрался до отметки 2 500 3-очковых за карьеру
231 ноября, 04:50
Кобе – в «Чикаго», Гарнетт – в «Лейкерс», Карри – в «Финиксе». Топ несостоявшихся обменов в НБА
2711 октября, 11:33
ESPN представил рейтинг Топ-25 игроков НБА в XXI веке. На 1-м месте Леброн Джеймс
9626 июля, 10:07
Лука Дончич – первый по количеству степбэк трехочковых в сезоне-2023/24 с большим отрывом
826 апреля, 18:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Йокич и Мэлоун пропустили матч по личным причинам, «Наггетс» уступили «Пеликанс»
19 минут назад
Леброн Джеймс оформил 4-й трипл-дабл подряд – 15 очков, 16 подборов, 12 передач против «Сперс»
416 минут назадВидео
НБА. «Кливленд» взял верх над «Чикаго» и стартовал с 14-0, трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» одолеть «Сан-Антонио» и другие матчи
12532 минуты назадВидео
«Кливленд» стал шестой командой в истории НБА, которая выдала 14-0 на старте сезона
234 минуты назад
Евролига. «Жальгирис» уступил «Фенербахче», 24 очка Шортса помогли «Парижу» победить «Барселону», «Виртус» проиграл «Панатинаикосу» и другие результаты
10вчера, 21:35
Кенни Эткинсон: «Джордж Ньянг объединяет все на площадке. У него очень-очень высокий баскетбольный IQ»
4вчера, 21:10
Тайриз Макси вернулся к тренировкам на площадке и пройдет обследование в начале следующей недели
1вчера, 20:36
Матч «Оклахомы» и «Финикса» пройдет без 12 травмированных игроков
13вчера, 19:44
Дрю Холидэй о сложных началах матчей «Бостона»: «Мы не понимаем причины»
вчера, 19:13
Лу Уильямс: «Однажды Леброн Джеймс проснется и почувствует, что кто-то украл его «Космический баскетбол»
4вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» разгромила «Сарагосу»
вчера, 21:20
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Цибону», 24 очка Шортера помогли «Сплиту» победить «Студентски центар» в овертайме
вчера, 20:58
Чемпионат Франции. 56 очков Кейвера и Сена на двоих помогли «Нантеру» крупно обыграть «Стад Рошеле»
вчера, 20:57
Оператор регионального телевидения Diamond Sports Group выйдет из процедуры банкротства и продолжит сотрудничество с НБА
вчера, 20:25
Премьер-лига. Женщины. МБА крупно проиграла «Надежде»
вчера, 20:04
Форвард «Фенербахче» Тарик Биберович подвернул голеностоп
вчера, 19:57Видео
Андреас Пистиолис: «Астана» в последнее время играет с большой интенсивностью и без давления, это делает их опасными»
вчера, 19:25
Никола Йокич пропустит матч против «Нового Орлеана» по личным причинам
10вчера, 18:40
Дариус Бэйзли вернется в G-лигу из чемпионата Китая
вчера, 17:59
Уволенный из «Лейкерс» Фил Хэнди станет главным тренером в женской лиге 3х3 Unrivaled
вчера, 16:40