Джеймс Харден сравнялся с Рэем Алленом по точным 3-очковым

Джеймс Харден вышел на 2-е место по точным 3-очковым.

Защитник «Клипперс » сравнялся с членом Зала славы Рэем Алленом , они делят второе место в списке лучших снайперов НБА .

Теперь у Хардена 2 973 попадания, что значительно меньше, чем у лидирующего Стефена Карри из «Голден Стэйт» (3 779 перед игрой с «Мемфисом» в пятницу).

Харден догнал Аллена в матче с «Рокетс», реализовав три попытки с дальней дистанции.