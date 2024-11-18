Керем Кантер останется в «Автодоре». Турок ранее подписывал с клубом краткосрочный контракт

«Автодор» остался доволен Керемом Кантером.

«Большой» (29 лет, 208 см) в середине октября подписал с клубом краткосрочный контракт. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», турецкий баскетболист останется в саратовском клубе.

Матч с «Локомотивом-Кубань» Керем пропускал, чтобы съездить на родину и продлить визу.

В шести матчах Лиги ВТБ средние показатели Кантера составляют 12,5 очка (третий результат в команде) и 5,3 подбора (первый) за игру.