«Автодор» подписал контракт с Керемом Кантером

Керем Кантер стал игроком «Автодора».

Саратовский клуб заключил контракт с 29-летним турецким центровым (208 см, 111 кг). Соглашение рассчитано до 18 ноября с возможностью продления до конца сезона.

Кантер ранее выступал во Франции, Литве, Испании, Греции, Польше и Японии. Минувший сезон центровой частично провел в высшем дивизионе Франции, набирая за «Блуа» 8,4 очка, 3,5 подбора и 1,1 передачи.

«К сожалению, травма Артема Клименко оказалась серьезнее, чем выглядело изначально. В связи с этим, чтобы не терять в качестве игры, мы вынуждены принять экстренные меры по подписанию нового игрока на позицию центрового. Появление Кантера углубит ротацию команды и разгрузит наших больших в отсутствие Клименко», – отметил президент «Автодора » Олег Родионов.

Керем – младший брат бывшего игрока НБА Энеса Кантер-Фридома.