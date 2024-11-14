Евгений Пашутин о поражении от «Автодора»: «Керем Кантер и Джамал Джонс стали икс-фактором»
«Матч получился очень плотным. Готовились к лидерам волжан, думаю, что хорошо справились с их передней линей, но икс-фактором стали Кантер и Джонс. Джонс забил 26 с высоким процентом дальних попаданий, а Кантер собрал 8 подборов и забил 17 очков.
В первые три четверти мы не справились в этом ключе. Последние пять минут стали лучше защищаться, наша молодежь со скамейки дала энергии, стали останавливать атаки соперника и двигать мяч в нападении. Думаю, что за счет этой энергии удалось сократить отставание до трех очков в заключительной четверти.
К сожалению, совершили две потери при проходе и дали пробить открытый бросок. Эти моменты не позволили нам сравнять счет и играть на победу. Также вторую игру подряд проигрываем третью четверть, будем работать над этим и другими моментами», – рассказал главный тренер «Пармы».
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