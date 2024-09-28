«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном. Клуб получит денежную компенсацию от игрока
«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном.
Саратовский клуб получит денежную компенсацию от американского атакующего защитника (28 лет, 191 см).
Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» продолжит карьеру в чемпионате Китая.
Уизерспун, подписавший контракт в середине августа, перестал выходить на связь с организацией и в итоге не стал играть за российскую команду.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВКонтакте «Автодор»
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