«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном. Клуб получит денежную компенсацию от игрока

«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном.

Саратовский клуб получит денежную компенсацию от американского атакующего защитника (28 лет, 191 см).

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Уизерспун, подписавший контракт в середине августа, перестал выходить на связь с организацией и в итоге не стал играть за российскую команду.