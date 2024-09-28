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«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном. Клуб получит денежную компенсацию от игрока

«Автодор» договорился о расторжении контракта с Куинндэри Уизерспуном.

Саратовский клуб получит денежную компенсацию от американского атакующего защитника (28 лет, 191 см).

Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт» продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Уизерспун, подписавший контракт в середине августа, перестал выходить на связь с организацией и в итоге не стал играть за российскую команду.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВКонтакте «Автодор»
переходы
logoАвтодор
чемпионат Китая
logoЕдиная лига ВТБ
logoКуинндэри Уизерспун
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