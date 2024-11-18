«Автодор» прекратил сотрудничество с Егором Кулешовым
Егор Кулешов покидает «Автодор».
Саратовский клуб воспользовался предусмотренной контрактом опцией и прекратил сотрудничество с легким форвардом (30 лет, 196 см).
В 13 матчах Лиги ВТБ нынешнего сезона средние показатели баскетболиста составили 4,5 очка и 2,1 подбора за 12 с половиной минут на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Автодора»
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