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Комментатор «Нетс» о нежелании Бена Симмонса завершать атаку: «Просто поражает, когда видишь такие эпизоды»

Бен Симмонс по-прежнему избегает возможностей для атаки.

Во встрече с «Милуоки» (115:102) в воскресенье австралийский защитник «Бруклина» несколько раз отдавал мяч в ситуациях, когда мог бросить из-под кольца.

В одном из таких эпизодов не выдержал даже штатный комментатор «Нетс».

«Бен Симмонс получает мяч, отдает его назад. Ему надо было просто... («Попытаться забросить мяч в корзину» – слова второго комментатора). Просто поражает, когда видишь такие эпизоды», – заявил журналист во время прямой трансляции.

За 24 минуты Симмонс набрал 2 очка при 1 из 3 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Basketball Network
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