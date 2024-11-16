Заир Уильямс едва не зарядил мячом по голове Джошу Харту

Джош Харт чудом избежал сильного удара по голове мячом.

Форвард «Бруклина » Заир Уильямс после свистка со всей силы ударил по мячу в сторону Харта . Мяч пролетел в миллиметре от головы форварда «Нью-Йорка ».

Харт тут же потребовал удаления для Уильямса.