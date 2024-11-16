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Заир Уильямс едва не зарядил мячом по голове Джошу Харту

Джош Харт чудом избежал сильного удара по голове мячом.

Форвард «Бруклина» Заир Уильямс после свистка со всей силы ударил по мячу в сторону Харта. Мяч пролетел в миллиметре от головы форварда «Нью-Йорка».

Харт тут же потребовал удаления для Уильямса.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
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