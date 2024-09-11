Калеб Агада стал игроком «Автодора»
Калеб Агада продолжит карьеру в «Автодоре».
Саратовский клуб объявил о подписании контракта с защитником (30 лет, 191 см) на сезон-24/25.
Баскетболист родом из Нигерии провел последние два года в «Прометее», в составе которого выступал в рамках Латвийско-эстонской лиги и стал двукратным чемпионом турнира. В 2023-м добрался до полуфинала Еврокубка (14,4 очка, 4,0 подбора, 4,0 передачи, 2,2 перехвата), а в 2024-м – до четвертьфинала (11,1 очка, 4,6 подбора, 4,2 передачи).
Защитник займет место не приехавшего в Россию Куинндэри Уизерспуна.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ВКонтакте «Автодор»
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