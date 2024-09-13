Малик Ньюмэн перешел из «Автодора» в «Гирин Тайгерс»
Малик Ньюмэн вернулся в китайский чемпионат.
Американский защитник (27 лет, 191 см) был лучшим снайпером Единой лиги ВТБ сезона-2022/23.
Баскетболист набирал 16,4 очка, 3,8 подбора и 3,1 передачи в среднем в матчах прошлого чемпионата.
Ньюмэн присоединился к команде «Гирин Тайгерс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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