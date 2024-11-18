Чемпионы НБА «Селтикс» в четверг встретятся в Белом доме с президентом США Джо Байденом

«Бостон» совершит традиционный для чемпионов НБА визит в Белый дом.

Действующие чемпионы НБА «Селтикс» встретятся в Белом доме с президентом США Джо Байденом в четверг.

Во вторник «Бостон » примет «Кливленд» в матче Кубка НБА, а затем у команды будет два выходных дня перед еще одной игрой турнира в Вашингтоне против «Уизардс» в пятницу, что дает «Селтикс» хорошую возможность отпраздновать рекордное 18-е чемпионство в Белом доме.

«Наггетс» не смогли посетить Байдена в 2023 году из-за нестыковок в расписании, а «Лейкерс» не смогли приехать в гости к президенту США после вступления Байдена в должность в январе 2021 года.

До этого «Голден Стэйт» (титулы 2017 и 2018 годов) и «Торонто» (2019 год) не посещали Белый дом во время первого президентского срока Дональда Трампа в знак протеста.