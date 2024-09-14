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Американская телезвезда Дженн Тран предложила Максу Струсу пойти на свидание

Дженн Тран хочет поближе узнать Макса Струса.

Американская телезвезда, появившаяся в 28 сезоне «Холостяка» в 21 сезоне «Девичника», рассказала об этом во время интервью.

Тран ранее рассталась с женихом. Ее спросили, с кем из знаменитостей она хотела бы пойти на свидание.

«Я думаю о самом горячем мужчине на свете. Джейсон Татум – вот знаменитость, которая мне нравится. Если он подойдет ко мне и предложит пойти на свидание, не уверена, что смогу сказать «да», потому что будет так неловко. Но если бы он хотел пойти на свидание дружеского характера, я бы это сделала.

У него есть девушка? Мне так жаль. А знаете что? Я меняю знаменитость, которая мне нравится. Макс Струс, если ты меня слышишь и ты одинок, то я здесь и я готова», – призналась девушка.

Игрок «Кавальерс» вскоре подписался на аккаунт Дженн в одной из социальных сетей.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: screenrant.com
светская хроника
logoБостон
logoКливленд
logoНБА
logoДжейсон Тейтум
logoМакс Струс
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