Американская телезвезда Дженн Тран предложила Максу Струсу пойти на свидание
Американская телезвезда, появившаяся в 28 сезоне «Холостяка» в 21 сезоне «Девичника», рассказала об этом во время интервью.
Тран ранее рассталась с женихом. Ее спросили, с кем из знаменитостей она хотела бы пойти на свидание.
«Я думаю о самом горячем мужчине на свете. Джейсон Татум – вот знаменитость, которая мне нравится. Если он подойдет ко мне и предложит пойти на свидание, не уверена, что смогу сказать «да», потому что будет так неловко. Но если бы он хотел пойти на свидание дружеского характера, я бы это сделала.
У него есть девушка? Мне так жаль. А знаете что? Я меняю знаменитость, которая мне нравится. Макс Струс, если ты меня слышишь и ты одинок, то я здесь и я готова», – призналась девушка.
Игрок «Кавальерс» вскоре подписался на аккаунт Дженн в одной из социальных сетей.
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