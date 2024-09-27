«Скука». Джейлен Браун раскрыл причину запуска личного бренда

Защитник «Бостона» Джейлен Браун запустил бренд спортивных товаров 741.

Баскетболист объяснил причину, по которой отказался от денег, которые мог получить по спонсорским контрактам.

«Честно говоря, скука. Будет здорово, если у меня получится. Но если нет, то какая разница? Мне надоело видеть одинаковые вещи, одни и те же сделки. Надеюсь, что через 20 лет, даже если эта инициатива не будет слишком успешной, она вдохновит других атлетов и творцов решиться на создание чего-то своего», – заявил Браун .