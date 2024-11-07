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Стив Керр: «Давайте снова сделаем Америку великой и разобьем «Селтикс»

Стив Керр отреагировал на результат выборов президента США.

«Верю в демократию. Американский народ высказался и проголосовал за Трампа. Желаю ему успеха в следующие 4 года. Хочу, чтобы у страны все было хорошо.

Хорошо, что в этот раз все было без мошенничества, всех этих орд нелегальных иммигрантов, которые проломили границу, насиловали и убивали наших граждан и проголосовали каждый по 6 раз. Все выборы были нормальными, кроме тех одних 4 года назад. Это я шучу, если не поняли.

Но я верю в волеизъявление народа. Сделаю все, чтобы поддержать страну и правительство. Мир сейчас сложен. Войны, изменения в глобальной экономике, которые повлияли на жизнь наших сограждан. Я хорошо понимаю, что живу в «пузыре» и являюсь одним из счастливчиков. Надеюсь, что Трамп поможет всем нам.

Перед матчем сказал команде: «Давайте снова сделаем Америку великой и разобьем «Селтикс», – заключил главный тренер «Голден Стэйт».

«Уорриорз» обыграли действующих чемпионов и фаворитов чемпионата со счетом 118:112.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
светская хроника
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