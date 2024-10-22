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«Я не хожу в школу, бро». Руди Гобер спросил партнеров по команде, на каком континенте находится Египет

Руди Гобер устроил квиз партнерам по команде.

Центровой «Миннесоты» проверил, знают ли его одноклубники, на каком континенте находится Египет.

«Что? Я не хожу в школу, бро», – ответил Джейден Макдэниэлс.

«Не знаю, я играю в баскетбол», – признался Наз Рид.

Новичок Роб Диллингэм также воздержался от ответа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod в соцсети X
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