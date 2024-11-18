Чарльз Ли об антигейском комментарий Болла: «Мы говорили с ним о серьезности ситуации и о том, как ему нужно вести себя в будущем. Он извиняется»

Чарльз Ли отреагировал на антигейский комментарий Ламело Болла.

По словам тренера-дебютанта «Хорнетс», он поговорил с 23-летним баскетболистом, который «сильно извинялся» и обещал извлечь урок из своего поведения.

«Мы как организация, очевидно, не одобряем подобное. Наши стандарты и то, что требуется от наших игроков в среде, которую мы создаем, все это действительно важно для нас.

Я поговорил с Мело, он извиняется. Из того, что я видел с момента, как оказался рядом с ним, он относится с любовью ко всем. Его пребывание в расположении команды всегда приносит всем радость, сказанное нетипично для него. Мы говорили с ним о серьезности ситуации и о том, как ему нужно вести себя в будущем», – заявил Ли.

Ли уверен в том, что Болл сдержит свое слово.

«Мы говорили об этом, и он с уверенностью сказал «Я буду лучше в будущем». Надеюсь, так и будет. Если кто-то использует эти слова, мы обязательно привлечем его к ответственности», – пообещал специалист.