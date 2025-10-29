«Портленд» отправил Роберта Уильямса в G-Лигу для набора игровой формы
Центровой «Портленда» отправлен в фарм-клубе команды – «Рип Сити Ремикс».
Об этом сообщает пресс-служба клуба. Такой шаг призван помочь баскетболисту вернуть ритм и кондиции перед возвращением в основную команду.
С момента перехода в «Портленд» Уильямса постоянно преследуют травмы – он провел всего 26 матчей за два сезоне в клубе. В марте этого 28-летний центровой перенес артроскопическую операцию на левом колене, из-за чего пропустил значительную часть прошлого сезона.
Сейчас Уильямс постепенно набирает форму и в ближайшее время должен вернуться в ротацию «Трэйл Блэйзерс».
Источник: соцсети «Портленда»
