Док Риверс в ярости: Ламело запутался в ногах, и «Бакс» проиграли из-за судейской ошибки

Склонность судей НБА свистеть по любому поводу, к сожалению, уже стала обыденностью. Звезды бросают более 20 штрафных за матч, так как фолы дают за минимальное прикосновение. Но в сегодняшнем матче между «Милуоки» и «Шарлотт» Ламело Боллу даже не потребовался контакт: лидер «Хорнетс» пошел в проход и упал сам по себе, после чего реализовал с линии победные броски – 115:114. «Бакс» без Лилларда и Миддлтона снова терпят поражение – 4-9.

Болл запутался в ногах

В предпоследнем владении против Ламело начал обороняться Андре Джексон. Адетокумбо показал ему, чтобы тот сблизился и не дал разыгрывающему набрать скорость. После пересечения центральной линии произошел запланированный размен – на игрока с мячом вышел сам Яннис. Грек перекрыл телом левую сторону, вынудив младшего Болла идти туда, где есть подстраховка. Внезапно франчайз «Хорнетс» упал, судьи усмотрели фол. Забить два штрафных – нетрудная задача для Ламело, два из двух.

– Обе команды играли с отдачей, мы получили размен, который хотели – Яннис на Ламело Болле, один из лучших защищающихся в лиге. И тут фол-фантом! Ламело Болл сам упал. Он просто упал. Рядом никого не было. Он просто подскользнулся. Мы отняли у них мяч, игра закончена. Это просто недопустимо , – посетовал на момент Док Риверс.

На повторе явственно видно, что Яннис не трогал Ламело Болла. Единственное, что могло померещиться в динамике – возможная подножка от Торина Принса, которой тоже не было. Так или иначе, фол дали именно греку.

– Во время матча мы зафиксировали контакт ног баскетболистов, который привел к штрафным. После игры просмотр эпизода выявил отсутствие контакта, – признал судья Кертис Блэр.

– Все, о чем я думал – надо забить оба. Мне никто не мешает. Не проблема, – прокомментировал свои штрафные Ламело Болл.

Челленджи потратили, один – не зря

Гости могли победить, будь у главного тренера «Бакс» право оспорить фол. Но челленджи Док Риверс уже израсходовал.

За 2:46 до сирены при равном счете Майлз Бриджес попробовал забить через Андре Джексона. Вовремя подоспевший на помощь Делон Райт накрыл легкого форварда со спины. В динамике контакт можно было разглядеть, как у Райта, так и у Джексона. Арбитры зафиксировали фол, Док Риверс решил его оспорить. Решение понятное – на табло горят цифры 107:107, играть меньше трех минут. Обычно тренеры оставляют челленджи вплоть до последних владений, но никогда не угадать наверняка, какие из набранных очков окажутся роковыми. «Бакс» выиграли этот спор. Так как мяч остался в игре – его ввели вбрасыванием в центральном круге. Яннис не рассчитал силы и мяч оказался у Ламело, который чуть не принес еще два очка – Делон Райт снова поставил важнейший блок.

Следующий челлендж не заставил себя долго ждать: за 1:07 Ламело реализовал флоутер, но задел коленом Торина Принса. Как подметил комментатор «Шарлотт», мяч опустился с рук Болла еще до столкновения. В худшем для «Хорнетс» случае – засчитали бы два очка и только после – фол в атаке. В лучшем – энд-уан. По итогам челленджа решение судей не изменилось – блокирующий фол Принса и один штрафной для Ламело.

Яннис не бросал штрафные из-за своей мощи, считает Док Риверс

Сегодняшняя игра примечательна не только драматичной развязкой. Адетокумбо, бросающий в этом сезоне в среднем 10,7 штрафного за матч, вышел на линию всего 1 раз . Объяснение такому нонсенсу попытался дать сам Док Риверс.

– Яннис идет к кольцу, он огромный и сильный. Ему прилетает по рукам, по лицу. Но так как из-за своей мощности он продолжает идти дальше – фола нет. Сегодня он находился в «краске» всю игру. Объясните мне, как он мог бросить всего 1 штрафной? – возмутился Док Риверс на пресс-конференции.

Сегодня «Милуоки» реализовали 5 из 11 штрафных. У «Шарлотт» – 18 из 21. У Ламело – 11 из 11.

– Несмотря на свою мощность, Яннис такой же игрок, как остальные. Когда против него защищаются – нарушаются все возможные правила. Если на Адетокумбо нет свистка, то почему на других есть, за то же самое? Я сочувствую всем тренерам, которые работали с Шаком. Потому что на нем тоже ничего не свистели – от него все отлетали, но это все равно нарушения, – рассуждал Док Риверс.

У главного тренера «Хорнетс» есть другое объяснение.

– «Бакс» набрали 39 очков в первой четверти, трехочковые хорошо летели. Несмотря на это, главной нашей задачей было держать Адетокумбо подальше от краски. Добились дисциплиной и слаженной защитой того, что он бросил всего 1 штрафной. Грант, защищавшийся против Янниса практически всю игру, сработал отлично. Пока он стоял перед греком, остальные ребята показывали, будто идут на подстраховку и возвращались к своим игрокам. Мы старались защищаться без фолов, – сказал Чарльз Ли.

Яннису потребовалось только 22 минуты, чтобы сделать самый быстрый трипл-дабл за карьеру .

«Шарлотт» – у которых есть бывший тренер «Бостона» Чарльз Ли и бывший стоппер Янниса Грант Уильямс – выстроили полноценную «стену», чтобы помешать Адетокумбо проникать в «краску».

– Сегодня я не мог проходить под щит, – признался сам Яннис. – Я хотел – это моя сильная сторона. Но сегодня я не мог часто проходить. Я пытался. Но все торчали под щитами, глубоко, очень глубоко. Я только подходил к линии штрафных, а они выстраивались передо мной.

Поэтому Адетокумбо либо пасовал под трехочковые – он отдал 12 передач, либо атаковал средними – он реализовал 5 из 11 попыток.

– Такие броски нужно брать, – сказал он после. – Я атакую с высоким процентом – 45-50% - я очень уверен в себе, и для меня комфортно брать эти попытки. Даже когда у меня не получается выйти на 50%, мне плевать на статистику – тут важнее, чтобы я был в ритме, чтобы я был уверен в себе. Я готов брать такие попытки – не важно, попаду я или промахнусь.

В финальном владении Грант отступил от Янниса на шаг, не дав ему пойти в проход. Адетокумбо был вынужден бросить средний. В последние пару сезонов этот бросок он значительно улучшил, но сегодня не повезло – мяч ударился о дужку и не залетел в корзину.

– Я бы бросил еще тысячу раз, – заявил Яннис. – Я бы бросил так же еще тысячу раз. Я работаю над этими бросками. Да, сегодня не попал. Мне нравится оказываться в таком положении, потому что, чем чаще вы в него попадаете, тем увереннее себя чувствуете и тем чаще можете отличиться . Я вышел на свою точку. Это был хороший промах, с которым легко смириться.

– Наверняка я был бы зол, даже если бы это случилось один раз. Но уже вторую игру подряд против нас дают левые фолы в решающем владении. В матче с «Детройтом» нам повезло, молодой парнишка промазал штрафные. Мы играем без Дэйма и Криса Миддлтона, ключевых ребят, показываем отличный баскетбол. Так просто нельзя , – не сдерживал себя главный тренер «Бакс».

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