Ламело Болл оштрафован на 100 000 долларов за оскорбительные комментарии

НБА оштрафовала Ламело Болла.

Лига оштрафовала разыгрывающего «Шарлотт » Ламело Болла на 100 000 долларов за оскорбительные и уничижительные комментарии в послематчевом интервью.

В субботу «Хорнетс» обыграли «Бакс» на своей площадке со счетом 115:114. Во время послематчевого интервью Болл, говоря о защите против Янниса Адетокумбо, произнес: «Он нам насовал. Ничего гейского».