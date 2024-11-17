Ламело Болл оштрафован на 100 000 долларов за оскорбительные комментарии
НБА оштрафовала Ламело Болла.
Лига оштрафовала разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла на 100 000 долларов за оскорбительные и уничижительные комментарии в послематчевом интервью.
В субботу «Хорнетс» обыграли «Бакс» на своей площадке со счетом 115:114. Во время послематчевого интервью Болл, говоря о защите против Янниса Адетокумбо, произнес: «Он нам насовал. Ничего гейского».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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