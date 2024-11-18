Ламело Болл об антигейском комментарии: «Не имел в виду ничего такого и не хочу никого обидеть»

Ламело Болл отреагировал на штраф от НБА за антигейский комментарий .

После того, как «Хорнетс» в воскресенье проиграли «Кавальерс» со счетом 114:128, лидер команды из Северной Каролины начал послематчевый комментарий с обсуждения ситуации со штрафом.

«Прежде чем мы начнем, мне хочется обсудить вчерашнее заявление. Я действительно не имел в виду ничего такого и не хочу никого обидеть. Я люблю всех и не делаю различий», – утверждает Болл.

Ламело в воскресенье набрал 31 очко и 12 результативных передач, реализовав 11 из 29 с игры.

В субботу «Хорнетс» обыграли «Бакс» на своей площадке со счетом 115:114. Во время послематчевого интервью Болл произнес: «Ничего гейского». Полученный 23-летним баскетболистом штраф в 100 тысяч долларов – максимально возможный в подобной ситуации.