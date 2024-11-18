НБА оштрафовала Дока Риверса на 25 тысяч за критику судей. Он обсуждал работу рефери, которые сами признали ошибку
«Бакс» в субботу уступили «Хорнетс» после штрафных Ламело Болла (114:115). У главного тренера «Милуоки» не было возможности оспорить решение арбитров, которые ими же самими было признано неверным после матча.
«Мне показалось, что в последнем розыгрыше судьи облажались. Это уже второй подряд матч, в котором в концовке арбитры принимают неверное решение.
Ламело Болл упал. Он просто упал. Рядом с ним никого не было, он поскользнулся сам, мяч должен был быть нашим, игра закончена.
Второй матч подряд нас неправильно судят в концовке. Нам повезло в Детройте, где парень промазал штрафные. Сегодня Ламело Болл их реализовал.
Это определенно был не фол. Если вы посмотрите видео, то поймете, что арбитр, принявший решение, не видел эпизод из-за нашего игрока. Нельзя гадать в концовках. Обе команды выложились до конца. Нельзя гадать», – сказал Риверс.
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