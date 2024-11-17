«Согласен на все, что приносит пользу команде». Уилли Эрнангомес не играл в двух последних матчах Евролиги
Уилли Эрнангомес пропустил два последних матча Евролиги по решению тренера.
«Я согласен на все, что приносит пользу команде. Я просто один из партнеров по команде, один из игроков. Неважно, дали ли мне отдохнуть или я просто не играю, партнер по команде играет с той же эмблемой на груди, и мы должны его поддерживать.
Единственное, что я могу – это контролировать свое отношение, контролировать свои тренировки и стараться становиться лучше каждый день, быть готовым к тому, что получу шанс, как это было в матче против Парижа, и двигаться вперед», — сказал центровой «Барселоны».
Эрнангомес — один из самых дорогих игроков в составе «Барселоны».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Sport.es
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