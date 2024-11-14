65-летний болельщик «Партизана» скончался после сердечного приступа на матче против «Барселоны»
В последнем туре Евролиги на матче «Партизан» – «Барселона» произошел инцидент.
65-летний болельщик сербского клуба получил сердечный приступ в концовке заключительной четверти матча. Зрителю смогли оказать помощь на арене и довезти до больницы. Попытки спасти ему жизнь оказались безуспешными.
«Партизан» уступил «Барселоне» со счетом 79:87. Сербский клуб находится на последнем месте в таблице Евролиги с результатом 2-7.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
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