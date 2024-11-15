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Евролига. «Жальгирис» уступил «Фенербахче», «Виртус» принимает «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.

Литовский «Жальгирис» примет турецкий «Фенербахче», итальянский «Виртус» встретится  с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 7-2, Фенербахче Турция – 7-2, Олимпиакос Греция – 7-3, Бавария Германия – 7-3, Жальгирис Литва – 6-3, Панатинаикос Греция – 6-3,  Париж Франция – 6-3, Монако – 6-4, Анадолу Эфес Турция – 6-4, Црвена Звезда Сербия – 5-5, Реал Испания – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Милан Италия – 3-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-7, Виллербан Франция – 3-7, Партизан Сербия – 2-7, Виртус Италия – 2-7, Альба Германия – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
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logoБарселона
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logoВиртус
logoПариж
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