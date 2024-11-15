Евролига. «Жальгирис» уступил «Фенербахче», «Виртус» принимает «Панатинаикос» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата Евролиги.
Литовский «Жальгирис» примет турецкий «Фенербахче», итальянский «Виртус» встретится с греческим «Панатинаикосом».
Регулярный чемпионат
Положение команд: Барселона Испания – 7-2, Фенербахче Турция – 7-2, Олимпиакос Греция – 7-3, Бавария Германия – 7-3, Жальгирис Литва – 6-3, Панатинаикос Греция – 6-3, Париж Франция – 6-3, Монако – 6-4, Анадолу Эфес Турция – 6-4, Црвена Звезда Сербия – 5-5, Реал Испания – 4-6, Баскония Испания – 4-6, Милан Италия – 3-6, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-7, Виллербан Франция – 3-7, Партизан Сербия – 2-7, Виртус Италия – 2-7, Альба Германия – 2-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости